Ticaret Bakanlığı ÖTV değişikliği sonrası fırsatçıları uyardı: Ek ödeme talep edenlere para cezası uygulanacak!

Ticaret Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil edilmesinin tüketicileri mağdur etmesinin yanında piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar verdiğini belirterek, "Bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir." uyarısında bulundu.

TÜKETİCİ ALEYHİNE HER TÜRLÜ GELİŞME TAKİP EDİLİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan ve piyasanın işleyişini bozan, tüketicilerin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişmenin sürekli takip edildiği bildirildi.