Kilogram başı fındık fiyatları ne kadar oldu? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları kaç TL?

2025 fındık hasadının başlamasıyla birlikte gözler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek fındık taban fiyatlarına çevrildi. Üreticilerin merakla beklediği fiyatlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte tahminlerine göre şekillendi. İşte merak edilen detaylar…
(AA)
2025 TMO Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu?
2025 yılı fındık alım fiyatları netlik kazandı.
Fındık hasadı Giresun'da Ağustos ayının ilk haftasında başlamıştı. 2025 yılı fındık fiyatları belli oldu.
Bakanlık duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Bu kapsamda, 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, levant kalite için kilogram başına 195 lira oldu.
Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 4 lira, levant kalitede kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.