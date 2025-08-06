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Kilogram başı fındık fiyatları ne kadar oldu? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları kaç TL?

Fındık hasadının başlamasıyla birlikte 2025 yılı fındık fiyatları gündemde. Üreticilerin merakla beklediği fiyatlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte tahminlerine göre şekillendi. Peki kilogram başı fındık fiyatları ne kadar oldu? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları kaç TL?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :06 Ağustos 2025 , 11:31
Kilogram başı fındık fiyatları ne kadar oldu? Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları kaç TL?

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2025 fındık hasadının başlamasıyla birlikte gözler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek fındık taban fiyatlarına çevrildi. Üreticilerin merakla beklediği fiyatlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte tahminlerine göre şekillendi. İşte merak edilen detaylar…

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2025 TMO Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu?

2025 yılı fındık alım fiyatları netlik kazandı.

Fındık hasadı Giresun'da Ağustos ayının ilk haftasında başlamıştı. 2025 yılı fındık fiyatları belli oldu.

Bakanlık duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bakanlık duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Bu kapsamda, 2025-2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için kilogram başına 200 lira, levant kalite için kilogram başına 195 lira oldu.

Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 4 lira, levant kalitede kilogram başına 3,90 lira ilave fiyat verilecek.

(TMO)(TMO)

TMO Güncel Fındık Alım Fiyatları (2024-2025 Sezonu)

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 2024-2025 sezonu için açıklanan kabuklu fındık alım fiyatları şu şekildeydi:

  1. Levant Kalite: 130 TL/kg
  2. Giresun Kalite: 132 TL/kg
  3. Sivri Kalite: 125 TL/kg

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%50 sağlam iç fındık baz alınarak belirlenen bu fiyatlara ilave olarak:
* +1 randıman için: 1,30 TL/Kg ek ödeme
* Desteklerle birlikte: Levant kalite 133 TL, Giresun kalite ise ortalama 135 TL'ye yükselmişti.

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FINDIK İŞÇİ ÜCRETLERİ 2025 YILINDA NE KADAR OLDU?

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen 2025 fındık işçi ücretleri de netleşti. Açıklanan güncel rakamlar şöyle:

  1. Aşçı ücreti: 10-15 işçi için 1200 TL, 15+ işçi için 1350 TL
  2. Çuvalcı ücreti: 1350-1500 TL (kilolu bahçelerde 1650 TL)
  3. Katırcı (katırıyla): 2400 TL
  4. Patoz ücreti (saatlik): 4000 TL
  5. Dayıbaşı ücreti: 1350 TL (15 işçiye kadar), 1500 TL (15 işçi üzeri)


Ayrıca, İŞKUR belgesi olmayan aracılara iş verilmemesi kararı da uygulanmaya devam edecek.

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2025 Fındık Sezonu Ne Zaman Başladı?

Fındık toplama tarihleri bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Sahil kesimlerinde hasat 1-10 Ağustos arası başlarken, orta kesimlerde 10-20 Ağustos, yüksek rakımlı alanlarda ise 20 Ağustos sonrası fındık toplama süreci başlıyor.

ALIMLAR 25 AĞUSTOS'TA

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler 18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "https://randevu.tmo.gov.tr" adresi veya "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecek.

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