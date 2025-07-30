ÖTV oranları yeniden belirlendi! Bazı araçların fiyatlarında düşüş gözlemlendi!

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobillere uygulanan ÖTV matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından bazı marka ve modellerde fiyatlar düştü.



YERLİYE DESTEK

Yerli binek otomobillerin ÖTV oranlarının 5 ve 10 puan azaltılmasıyla beraber Citroen'in C3 Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinin fiyatlarında yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti. Benzer şekilde, Honda'nın Jazz e:HEV modelinde yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2.8 ve Fiat Egea sedanda yüzde 5.5'lik düşüş gözlemlendi. Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 2.73'lük düşüş gerçekleşirken, BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10.7'lik düşüş kaydedildi. Toyota'nın C-HR Hybrid modelinde yüzde 7.4 fiyat düşüşü yaşandı. Corolla Hybrid, yeni Corolla Cross Hybrid ve Corolla Hatchback Hybrid modellerinde ise yüzde 5.5'e varan indirimler oldu.

İşte fiyatı düşen otomobiller (Takvim.com.tr)





ÖTV düzenlemesinin ardından bazı modellere indirim gelirken, özellikle elektrikli araç modelleri ile içten yanmalı motorlu araçların bazılarında fiyat artışları gözlemlendi.