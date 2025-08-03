Turkuvaz Medya’dan Samsun’da ihracat zirvesi! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ihracatta tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Programı'nın 14. ayağı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla dün Samsun'da gerçekleşti.

Zirveye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir davetli katıldı.

Zirvede düzenlenen özel oturumda TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını cevaplayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "1988 yılında ihracattta aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı, şimdi günlük 1.2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Türkiye artık küresel bir lider ve küresel bir oyuncu" dedi. Temmuz ayı verilerini açıklamak için Samsun'u özellikle tercih ettiklerini belirten Bolat, "Samsun 10 OSB'si, sanayisi, limanı, medikal sektörü, savunma sanayisi ile bizim için büyük önem taşıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 11'lik bir artışla 25 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamı gerçekleşti. 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaştık. Yılda 3.1'lik artış oldu. 7 aylık verilere bakıldığında artış oranı yüzde 5.2. Türkiye olarak yüzde 5'lik artışı korumaya devam edeceğiz" dedi.



CARİ AÇIĞI AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ

Bakan Bolat, belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir ihracat artışı olduğunu belirterek, "Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık" şeklinde konuştu. Yılda 65.70 milyar dolar enerji ithalatı olduğunu belirten Bolat, Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazının katkısıyla bu rakamları ayağı çekeceklerini kaydetti. Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını yakalamak. Şu an gidişatta 395 milyar dolarları bulacağız gibi görünüyor. 400 milyar doları bulursak da şaşırmayız. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleri. 196 bin kıymetli kahraman ihracatçı ailesi ile hedeflerimize ulaşacağız."



SURİYELİ BAKANLAR GELİYOR

Bolat, Suriye konusunda da konuştu:

Suriye ile yüzyıllardır beraber yaşadık. Komşuluk ticaret lojistik alanlarında çok önemli bir ülke. 67 yıllık Baas yönetimi çökertildi. 500 milyar dolarlık yeniden yapılanma için paraya ihtiyaç var. Günde 3 saat elektrik ile ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bizim için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. Ülkemizde 4 milyon Suriyeli vatandaş yaşıyor. Ekonomimize katkıda bulunuyorlar. Suriye'nin yeniden imarına katkıda bulunma çabamız var. Enerji hatlarında kopukluklar var, onları gideriyoruz. Azerbaycan hükümeti doğalgaz desteği verme sözü verdi. İlk gaz transferi de yapıldı.

EFSANE BİR AY

Bolat, "Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Birçok alanda rekorlar kırıldı. Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracatına ulaştık. Aylık ithalat hızında bir yavaşlama yaşandı. Dış ticaret açığı hazirana kıyasla oldukça azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce bu 22,5 milyar dolardı" dedi.