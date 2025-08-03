SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ihracatta tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor

Turkuvaz Medya’nın düzenlediği, “Türkiye İhracat Seferberliği Programı” Samsun’da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşti. Bolat, “1988’de aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı, şimdi günlük 1.2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yıl sonu 395 milyar doları bulacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Turkuvaz Medya’dan Samsun’da ihracat zirvesi! Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ihracatta tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Programı'nın 14. ayağı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla dün Samsun'da gerçekleşti.

Zirveye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir davetli katıldı.

Turkuvaz Medyadan Samsunda ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladıkTurkuvaz Medyadan Samsunda ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık

Zirvede düzenlenen özel oturumda TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını cevaplayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "1988 yılında ihracattta aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı, şimdi günlük 1.2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Türkiye artık küresel bir lider ve küresel bir oyuncu" dedi. Temmuz ayı verilerini açıklamak için Samsun'u özellikle tercih ettiklerini belirten Bolat, "Samsun 10 OSB'si, sanayisi, limanı, medikal sektörü, savunma sanayisi ile bizim için büyük önem taşıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Yüzde 11'lik bir artışla 25 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamı gerçekleşti. 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaştık. Yılda 3.1'lik artış oldu. 7 aylık verilere bakıldığında artış oranı yüzde 5.2. Türkiye olarak yüzde 5'lik artışı korumaya devam edeceğiz" dedi.

CARİ AÇIĞI AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ
Bakan Bolat, belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir ihracat artışı olduğunu belirterek, "Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık" şeklinde konuştu. Yılda 65.70 milyar dolar enerji ithalatı olduğunu belirten Bolat, Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazının katkısıyla bu rakamları ayağı çekeceklerini kaydetti. Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını yakalamak. Şu an gidişatta 395 milyar dolarları bulacağız gibi görünüyor. 400 milyar doları bulursak da şaşırmayız. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleri. 196 bin kıymetli kahraman ihracatçı ailesi ile hedeflerimize ulaşacağız."

SURİYELİ BAKANLAR GELİYOR
Bolat, Suriye konusunda da konuştu:

Suriye ile yüzyıllardır beraber yaşadık. Komşuluk ticaret lojistik alanlarında çok önemli bir ülke. 67 yıllık Baas yönetimi çökertildi. 500 milyar dolarlık yeniden yapılanma için paraya ihtiyaç var. Günde 3 saat elektrik ile ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bizim için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. Ülkemizde 4 milyon Suriyeli vatandaş yaşıyor. Ekonomimize katkıda bulunuyorlar. Suriye'nin yeniden imarına katkıda bulunma çabamız var. Enerji hatlarında kopukluklar var, onları gideriyoruz. Azerbaycan hükümeti doğalgaz desteği verme sözü verdi. İlk gaz transferi de yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçtiTicaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçti

EFSANE BİR AY
Bolat, "Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Birçok alanda rekorlar kırıldı. Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracatına ulaştık. Aylık ithalat hızında bir yavaşlama yaşandı. Dış ticaret açığı hazirana kıyasla oldukça azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce bu 22,5 milyar dolardı" dedi.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

VİZE SERBESTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştiğini belirterek şöyle konuştu:

Türk şirketleri Avrupa'daki 800 milyar dolarlık Avrupa Birliği Savunma fonunda yer alabilecek ortaklıklar kurabilecekler. Avrupa Birliği bize olumlu yaklaşımlarda bulundu, biz de bundan memnunuz. Vize konusunda Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız girişimlerde bulundu. Biz vize serbestliğini hak eden bir ülkeyiz. 2015 yılında protokol imzalanmıştı. 72 madde yerine gelirse vize muafiyeti sağlanacaktı. 5-6 madde kaldı. Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri yapıyor. Vizesini alan düzenli girip çıkışı olanlara kolaylıklar sağlanıyor. Asıl amacımız vize serbestliği lojistik nakliyeyi ticareti turizmi hızlandıracak. Bu sene AB ile dış ticarette 236 milyar dolar bandına gelebiliriz. Samsun STK'lar buluşmasında 'iş adamları Cumhurbaşkanımız hangi ülkeye gittiyse siparişlerimiz artıyor' dedi. Türkiye artık küresel bir lider küresel bir oyuncu. Güçlü ekonomisiyle güçlü bir arabulucu. Marka değeri giderek yükselen bir ülkeyiz. Her sektörde ilk 10 sıranın içinde olan bir ülkeyiz. Rekabet gücünü kaybetmeden kaliteden taviz vermeden ilerleyeceğiz.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

CAZİBE MERKEZİ SAMSUN
Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun birçok alanda aldığı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu. ARGE merkezleri, lojistik merkezleriyle, limanlarıyla, OSB'leriyle Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun başkentidir. OSB'lerimizin altyapılarımızın güçlendirilmesi ve yeni OSB'ler için çalışmalarımız devam ediyor. Makine Kimya Endüstrisinin 3 milyar lira yatırım yaptığı üretim alanı çalışmaları devam ediyor. Türkiye Yüzyılını Samsun Yüzyılı ile paralel götürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun bugün ülkemizin gururlandığı rakamların açıklandığı yer oldu. İhracat rakamlarını artıran OSB'lerimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızı 5 yıl içinde 2'ye katlayacağız. Kısa vadede 3 milyar dolar sonrasında da 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe tüm paydaşlarımızla beraber ulaşacağız. Türkiye'mizi dünyadaki hak ettiği noktaya hep beraber ulaştıracağız" dedi.

KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Millî Mücadele'nin başladığı Samsun, şimdi ekonomik mücadelenin de ön saflarında. İhracata dayalı büyümenin, dış pazarlarda söz sahibi olmanın tam da merkezinde konumlanıyor" dedi.

Samsun'un sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin ihracat kapısı olduğunu belirten Erdem, "Türkiye İhracat Zirveleri ile Anadolu'nun dört bir yanında üretim gücümüzü, küresel vizyonumuzu ve ihracat kabiliyetimizi konuşuyoruz. Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılırken, Türkiye'nin ihracatla büyüyen, üreterek güçlenen bir ülke olması her zamankinden daha önemli. Dünyanın her yerine Türk ürünlerini ulaştıran ihracatçılarımızı birer kahraman olarak görüyor, onları bütün imkanlarımızla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Halkbank, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Trendyol, Turkish Airlines, Türk Telekom, Ziraat Bankası...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN