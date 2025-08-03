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Kamu işçisi zammı için anlaşma tamam | HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ imzayı attı!

Bir süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imzayı attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ağustos 2025
Kamu işçisi zammı için anlaşma tamam | HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ imzayı attı!

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Bir süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imzayı attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Artık bu dosyayı kapattık. Önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme sürecimiz var. İnşallah Ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimize, masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

İŞTE ZAM TEKLİFİ
Bu teklifte hem ücret artışı hem de seyyanen artış yapıldı. İşte teklife ilişkin detaylar: Birinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 24 olacak. 2025 yılı ikinci altı ayında ise işçilerin brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün seyyanen artış yapılacak. Böylece ikinci 6 ay için toplam yüzde 14,5 civarında zam gerçekleşmiş olacak. İşçilerin seyyanen zam yapılmış ücretlerine ayrıca yüzde 11 oranında zam yapılacak. 2026 yılı birinci altı ay zammı yüzde 10 oranında olacak. 2026 yılı ikinci altı ay zammı ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Ayrıca, önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3.68 oranında zam yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın (ortada) başkanlık ettiği toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert (sağda) ile TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar (solda) da katıldı.

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