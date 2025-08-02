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Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde Samsun'da ihracat zirvesi!

Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde bugün saat 15.00’te Samsun Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda ‘Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin 14’üncüsü düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvede, ihracat konusundaki tüm soruları cevaplayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025
Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde Samsun’da ihracat zirvesi!

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Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nın 14'üncü ayağı bugün saat 15.00'te Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Samsun'da gerçekleşecek.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak zirve, Bakan Ömer Bolat'ın Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlarını ele aldığı özel oturum ile devam edecek. İhracat sektörünün merak ettiği tüm soruları cevaplayacak.

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