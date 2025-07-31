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Türkiye İhracat Seferberliği Samsun zirvesi ile devam ediyor! Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak

Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde 2 Ağustos 2025 tarihinde Samsun Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Türkiye İhracat Seferberliği Programı”, Türkiye’nin yeni ihracat politikalarına ışık tutacak. İhracatta 2025 yılı değerlendirmesi, beklentileri ve finansmanda yeni yolların değerlendirileceği bu etkinlikte, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat görüşlerini paylaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 19:09
Türkiye İhracat Seferberliği Samsun zirvesi ile devam ediyor! Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak

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Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nın 14. ayağı 2 Ağustos 2025, Cumartesi günü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

İhracatta 2025 yılı değerlendirmesi, beklentileri ve finansmanda yeni yolların değerlendirileceği bu etkinlikte, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat görüşlerini paylaşacak.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem (Takvim.com.tr)Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem (Takvim.com.tr)

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Sn. Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak zirve, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlarını ele aldığı özel oturum ile devam edecek.

İhracat (AA)İhracat (AA)


İhracat sektörünün dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapması beklenen bu oturum, katılımcılara geleceğe yönelik stratejik vizyon sunacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu özel oturumda, ihracat sektörünün mevcut durumu ve 2025 hedefleri değerlendirilecek.

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