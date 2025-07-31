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TÜİK açıkladı! Turizm gelirlerinde yüzde 8,4'lük artış

TÜİK'ten yapılan açıklamada "Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu" denildi.

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Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 10:17 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 10:18
TÜİK açıkladı! Turizm gelirlerinde yüzde 8,4’lük artış

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TÜİK'ten yapılan açıklamada "Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu" denildi.

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189 milyon 75 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %16,5'ini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 11 milyar 100 milyon 829 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 994 milyon 418 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)


ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %2 ARTTI
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 artarak 16 milyon 412 bin 168 kişi oldu. Ziyaretçilerin %16,3'ünü 2 milyon 678 bin 105 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 73 dolar oldu.

TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %31, yeme içme harcamalarının payı %19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12,8 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre uluslararası ulaştırma harcamaları %13,8, yeme içme harcamaları %13,7 ve tur hizmetleri harcamaları %12,5 arttı.

TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)

ZİYARETÇİLER %71,1 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA GELDİ
İkinci sırada %16,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %5,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %60,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)TÜİK'in istatistikleri (Ekran görüntüsü)

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %41,1 ARTTI
Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin dolarını kişisel, 909 milyon 52 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %0,5 AZALDI
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,5 azalarak 2 milyon 947 bin 929 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 936 dolar olarak gerçekleşti.

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