Merkez Bankası güncelledi! Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik! Yarın uygulamaya giriyor

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e geriledi.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düştü.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,30'a indirildi.

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4,75'e Kredili Mevduat Hesabı (KMH) azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e düştü.

Kredi kartları dışında kredili mevduat hesabı ve nakit avanslardaki faizler de düştü.

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşmüş oldu.

Takvim Foto Arşiv

25 BİN NAKİT AVANS ÖRNEĞİ

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre 3 taksitle geri ödeme yapılırsa aylık taksiti 9 bin 383 lira, toplam geri ödemesi 28 bin 149 lira, 6 taksitle çekilirse aylık ödemesi 5 bin 112 lira, toplam geri ödemesi 30 bin 672 lira oluyor.

3 ayda 3 bin 149 lira, 6 ayda ise 5 bin 672 lira faiz ödeniyor.