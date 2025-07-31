PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası güncelledi! Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik! Yarın uygulamaya giriyor

Merkez Bankası kredi kartı ve yapılan işlemlerin faizleri ile KMH faizlerini borç miktarına göre yeniden belirledi. Buna göre 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olmaya devam edecek. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı ise yüzde 5’ten yüzde 4,75’e Kredili Mevduat Hesabı (KMH) azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 09:41 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 09:41
Merkez Bankası güncelledi! Kredi kartı ve KMH faizlerinde değişiklik! Yarın uygulamaya giriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı sahiplerini ilgilendiren düzenlemeyi yarın (1 Ağustos 2025) yürürlüğe koyacak.

Kart limitlerine göre belirlenen kredi kartı faiz oranları değişti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Merkez Bankası'nın web sitesinde de yayımlanan karara göre yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak.

25 BİN TL ALTINDA BORÇ İÇİN

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 olmaya devam edecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.

25 BİN-150 BİN TL BORÇ İÇİN

25 bin-150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,00'e indirildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,30'a indirildi.

150 BİN TL ÜZERİNDE BORÇ İÇİN

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düştü.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e geriledi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

KREDİLİ MEVDUAT VE NAKİT AVANS FAİZİ

Kredi kartları dışında kredili mevduat hesabı ve nakit avanslardaki faizler de düştü.

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4,75'e Kredili Mevduat Hesabı (KMH) azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e düştü.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

YABANCI PARA KREDİ KARTI İŞLEMLERİNİN FAİZ ORANI

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşmüş oldu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

25 BİN NAKİT AVANS ÖRNEĞİ

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre 3 taksitle geri ödeme yapılırsa aylık taksiti 9 bin 383 lira, toplam geri ödemesi 28 bin 149 lira, 6 taksitle çekilirse aylık ödemesi 5 bin 112 lira, toplam geri ödemesi 30 bin 672 lira oluyor.

3 ayda 3 bin 149 lira, 6 ayda ise 5 bin 672 lira faiz ödeniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...