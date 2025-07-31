Turizmde ilk altı aylık dönemde 26 milyon 389 bin ziyaretçi 25,8 milyar dolarla rekor kırıldı



"POZİSYONUMUZU HIZLA DÜZELTEBİLİYORUZ"

"Yoğun kampanyalarla, yaptığımız destinasyon ve ürün çeşitliliği sayesinde çok kısa süreli zigzaglar çizerek pozisyonumuzu hızla düzeltebiliyoruz." diyen Bakan Ersoy bunun olumlu rakamlarını da ilk 6 aylık verilerde gördüklerini söyledi.

Turizmde ilk altı aylık dönemde 26 milyon 389 bin ziyaretçi 25,8 milyar dolarla rekor kırıldı



BİRİNCİ SIRADA RUSYA İKİNCİ SIRADA ALMANYA ÜÇÜNCÜ SIRADA BİRLEŞİK KRALLIK

İlk üç pazar ise geçen yılkiyle aynı kaldı. Birinci sırada 2,61 milyon ziyaretçiyle Rusya, ikinci sırada 2,42 milyon ziyaretçiyle Almanya ve üçüncü sırada ise 1,75 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık yer aldı. Ortalama kalış süresinin beklentiden daha olumlu gerçekleştiğini ifade eden Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

Turizmde ilk altı aylık dönemde 26 milyon 389 bin ziyaretçi 25,8 milyar dolarla rekor kırıldı

"Biliyorsunuz, kişi başı gecelik gelirler arttıkça ortalama kalış süreleri tüm dünyada olduğu gibi bizde de azalma eğilimi gösteriyor. Ancak yıl ortalaması beklentimizden daha iyi çıktı. Eksi 0,9'luk bir değişim oldu ki yıl ortalaması için beklentimiz eksi 3,5'ti. İlk 6 ayda ortalama 10 geceleme olarak gerçekleşti. Bu sayede ileriye dönük rezervasyonları da çekebiliyoruz. Yıl sonu ortalama kalış süresi beklentimiz 10,3'tü. Görünen o ki 10,4–10,5 geceleme civarında bir ortalama ile yılı tamamlayacağız. Kişi başı gecelik harcama, az önce de belirttiğim gibi, artık sadece sayılara değil, kişi başı gelirlere de odaklandığımız stratejimizin önemli bir parçası. Göreve başladığımızda bu rakam 80 dolardı. Geçen sene 109 dolara çıktı. Bu sene ilk 6 ayda 121 dolara yükseldi. Yani yüzde 10'luk bir artış var. Yurt dışında yerleşik vatandaşlara baktığımızda da küçük bir artış söz konusu. 57 dolardan 67 dolara çıkmıştı. Bu yıl ise 70 dolara ulaştı. Tüm ziyaretçiler bazında ortalama harcamalara baktığımızda ise geçen yıl 98 dolar olan rakamın bu sene 106 dolara çıktığını görüyoruz. Bu da yüzde 8'lik bir artış anlamına geliyor. Yıl ortalaması beklentimiz yüzde 5 artıştı. Ancak yüzde 8'lik bir artış yakalayarak beklentilerimizin üzerinde bir performans sergiledik. Bu, toplam gelir hedefimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteren ana etkenlerden biridir."