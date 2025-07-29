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ÖTV fırsatçısına geçit yok: Fiyat değişimleri yakın takibe alındı

Yeni ÖTV oranlarının ardından otomotiv sektöründeki fiyat değişimleri yakın takibe alındı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Temmuz 2025
ÖTV fırsatçısına geçit yok: Fiyat değişimleri yakın takibe alındı

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Ticaret Bakanlığı, yeni ÖTV oranlarının ardından otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerini yakın takibe aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÖTV oranlarındaki yeni düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Bakanlığımızca yakından izlenmektedir. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı para cezaları uygulanmakta, gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır" denildi. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebildiği ve bir takvim yılı içerisinde 3'ten fazla taşıt satışının ticari faaliyet kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye 103 milyon lira ceza uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, e-Devlet tabanlı ihbar modülüyle yetki belgesiz faaliyet gösterenleri şikayet etmenin mümkün hale geldiği belirtildi.

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