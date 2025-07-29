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MTV, kira geliri vergisi ve ehliyet yenileyecekler dikkat! 31 Temmuz’u kaçırmayın

MTV, kira geliri vergisi ve ehliyet yenilemede son tarih 31 Temmuz. Bu kapsamda kiralık konutu olan gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira geliri beyanı karşılığında ortaya çıkan gelir vergisi için de ödeme yapılması gerekecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Temmuz 2025
MTV, kira geliri vergisi ve ehliyet yenileyecekler dikkat! 31 Temmuz’u kaçırmayın

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31 Temmuz Perşembe günü cezasız Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve kira geliri vergisi ödenmesi için son gün olurken, aynı şekilde bu tarihe kadar eski tip sürücü belgesi sahiplerinin de ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. Aksi takdirde eski tip sürücü belgesi sahipleri 1 Ağustos'tan itibaren belge yenileme ücreti olarak 15 lira yerine, 7 bin 438 lira ödeyecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinde ödeme süreci perşembe günü sona erecek. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4.5 gecikme faizi uygulanacak. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için, MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. MTV'den engel oranı yüzde 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları muaf tutuluyor.

VERGİDE İKİNCİ TAKSİT ZAMANI
Yıllık gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri de 31 Temmuz Perşembe günü tamamlanacak. Bu kapsamda kiralık konutu olan gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira geliri beyanı karşılığında ortaya çıkan gelir vergisi için de ödeme yapılması gerekecek. Konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların bankakredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

EHLİYETLERİ YENİLEYİN
Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyonu aşkın kişinin de ehliyetlerini ay sonuna kadar yenilemeleri gerekiyor. 2016 öncesi alınan eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz'a kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak. Ay sonuna kadar yenileme işlemi yapmayan kişilerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

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