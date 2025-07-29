Havada çifte rekor! Hem günlük transit uçuş hem de uçak trafiği rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiği rekoru kırıldığını söyledi. Uraloğlu, "27 Temmuz'da bin 760 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 24 Temmuz 2025'te kaydedilen bin 756 uçuşluk rekoru geride bıraktık" ifadesini kullandı. 26 Temmuz'da 6 bin 206 uçak trafiği ile bir başka tarihi başarıya daha imza atıldığını belirten Uraloğlu, "Bu rakamla birlikte, 19 Temmuz 2025'te kaydedilen 6 bin 133 toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik" dedi.

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