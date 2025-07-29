6.5 milyona yeni kazanç! Memur ve emeklinin 2 yıllık yol haritası çiziliyor! Toplu sözleşme masasına hangi talepler gelecek?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2025 ve 2026 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos'ta başlıyor. 8. dönem toplu sözleşme süreci Ağustos ayı boyunca sürecek. Ancak öncesinde hazırlıklar başladı. Memur konfederasyonları taleplerini geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanlığı'na iletti.

Ardından dün de hazırlık toplantısı yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Başkanı Orhan Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendika başkanları katıldı. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...

MEMUR TARAFI NE KADAR ZAM İSTİYOR?

MEMUR-SEN, 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini talep ediyor. İkinci 6 ayda yüzde 20 artış isteyen Memur-Sen, 2027'nin ilk 6 ayında taban aylığa 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayında da yüzde 15 zam teklif ediyor. Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesi de öneriler arasında. Böylece Memur Sen konfederasyonun zam teklifi kümülatif olarak 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46'yı buluyor.

Türkiye Kamu-Sen de Ocak 2026 itibarıyla 7 bin 500 lira telafi artışı, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 30, ikinci 6 ayı için yüzde 20 zam, ayrıca Ocak ayından itibaren yüzde 10 refah payı talep ediyor. Konfederasyon, 2027 yılı için ise Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine Ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı teklif ediyor. Türkiye Kamu-Sen, temel mali taleplerinin 2026'nın tamamında en düşük dereceli memur için kümülatif yüzde 92.3, ortalama yüzde 88.6, 2027'nin tamamında ise tüm maaşlara yüzde 45.2 zam içerdiğinin altını çiziyor.

TALEPLER ARASINDA NELER VAR?

Tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, gelir vergisi oranının yüzde 15'te sabitlenmesi, lojmandan faydalanamayan ve kirada oturanlara kira yardımı verilmesi, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmesi konfederasyonların ortak talepleri arasında. Aylık kira yardımının Memur-Sen 17 bin 600, Türkiye Kamu-Sen 20 bin lira olmasını talep ediyor. Bayram ikramiyesi konusunda da Memur-Sen'in teklifi 23 bin 410 lira. Konfederasyonlar; aile, doğum, evlenme, ölüm, giyecek ve yiyecek yardımlarındaki artış için de taleplerini ilan etti.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Görüşmelerde 11 hizmet kolundan kültür ve sanatı Türkiye Kamu- Sen, diğerlerini Memur-Sen üyesi sendikalar temsil edilecek. Görüşmelerde en çok üyeye sahip üçüncü sendika olan Birleşik Kamuİş de bir üye ile temsil edilecek. Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmeler ayın üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanacak. Uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek.

KAZANIMLAR SÜRECEK

ÇALIŞMA BAKANI/ Vedat Işıkhan: 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler sonucunda mali ve sosyal haklar kapsamındaki birçok konuyu sosyal diyalog mekanizması ile istişare edeceğiz. Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız.

MEMUR-SEN/Ali Yalçın: Ümit ediyorum ki toplu sözleşme süreci içerisinde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız.

TÜRKİYE KAMU-SEN/ Önder Kahveci: İnşallah sürecin sonucunda çalışanları memnun edecek müjdeyi paylaşırız.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ/Orhan Yıldırım: Kazanım elde etmek olmazsa olmaz.