THY ve Dubai Islamic Bank arasında Airbus A350 anlaşması

DIB Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Adnan Chilwan (AA)

Chilwan, anlamlı bir işbirliğinin gücünün ortak hedeflerde yattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortaklık da bunun açık bir yansımasıdır. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'En fazla ülkeye uçan hava yolu' ünvanına sahip THY, ölçek, vizyon ve küresel liderlik açısından öncüdür. THY'nin tarihinde ilk kez İslami finansmanı tercih etmesi sektörümüz için önemli bir kilometre taşıdır ve bu gelişimi şekillendirmekten gurur duyuyoruz. Bu işlem sadece hava yolunun büyümesini desteklemekle kalmayıp, İslami finansmanın küresel pazarlardaki artan önemini de pekiştiriyor. Bu adıma ortak olmaktan ve Türkiye ile BAE arasındaki güçlü ekonomik bağları daha da sağlamlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz."