Kira sözleşmeleri e-Devlet’e taşındı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmeti 81 ilin tamamında kullanılırken, e-kira sözleşmesi sayısı 21 bini buldu.

İKİNCİ FAZ BU AY BAŞLADI

Bakanlık, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin, e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin hizmetin birinci fazını, 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine açtı. Bu fazda, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin, kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor. Uygulamanın ikinci fazına da 9 Mayıs'ta geçildi.

Buna göre, artık emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma işlemini yapabiliyor. Uygulamayla, kira sözleşmeleri için zaman damgalı "Barkodlu Belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Hizmet kapsamında, 20 bin 979 kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamaya ülke genelinde yaygın katılım olurken, 81 ilin tamamında "e-Kira Sözleşmesi" düzenlendi.



HIZLI VE GÜVENLİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açılan "Kira Sözleşmesi İşlemleri" uygulamasını, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında devreye aldıklarını belirtti. Hizmetin, yerli yazılımcılar ve yüzde 100 iç kaynaklarla gerçekleştirildiğine işaret eden Şimşek, "Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir" dedi.