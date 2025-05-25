Borsa İstanbul’da Temettü Coşkusu: İşte 26 Mayıs’ta Ödeme Yapacak 4 Şirket

Temettü ödemesi, şirketlerin yıl içinde elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarıyla paylaşmasıdır. Bu dağıtım genellikle nakit ya da bedelsiz hisse senedi şeklinde yapılır. Şirketin genel kurulu tarafından alınan kararla temettü oranları belirlenir ve belirlenen tarihte yatırımcıların hesaplarına aktarılır.

🔍 TEMETTÜ TÜRLERİ NELERDİR?

Temettü, üç farklı şekilde yatırımcıya sunulabilir:

-Nakit Temettü: Yatırımcının hesabına doğrudan TL cinsinden ödeme yapılır. En çok tercih edilen ve uygulanan temettü türüdür.

-Bedelsiz Hisse Senedi Temettüsü: Nakit yerine, yeni hisse senetleri verilerek temettü dağıtımı yapılır. Yatırımcının elindeki hisse adedi artar.

-Menkul Kıymet Temettüsü: Daha az yaygın olan bu yöntem, şirketin başka bir varlıkla (örneğin tahvil veya başka bir şirkete ait hisse) temettü ödemesi yapmasıdır.