Borsa İstanbul’da Temettü Coşkusu: İşte 26 Mayıs’ta Ödeme Yapacak 4 Şirket

Bu gelişme, özellikle temettü verimi yüksek hisseleri portföylerinde bulunduran yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor. İşte temettü dağıtacak şirketler ve ödeyecekleri tutarlar...
Bu gelişme, özellikle temettü verimi yüksek hisseleri portföylerinde bulunduran yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı sunuyor. İşte temettü dağıtacak şirketler ve ödeyecekleri tutarlar...
Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ve Borsa İstanbul'da işlem gören şu dört şirket, yarın itibarıyla kar paylarını hissedarlarının hesaplarına yatıracak:
🔶 Anadolu Isuzu: 1 TL nominal değerli pay için net 1,6865078 TL temettü ödeyecek.
🔶 Coca Cola İçecek: Hissedarlarına 0,9113699 TL nakit temettü verecek.
🔶 Mavi Giyim: 1 TL nominal hisse başına 0,9962167 TL temettü ödeyecek.
🔶 Lokman Hekim Sağlık: 1 TL nominal hisse için 0,3541666 TL temettü verecek.
Bu ödemeler yatırımcıların hesaplarına nakit temettü olarak yansıtılacak.
Temettü ödemesi, şirketlerin yıl içinde elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarıyla paylaşmasıdır. Bu dağıtım genellikle nakit ya da bedelsiz hisse senedi şeklinde yapılır. Şirketin genel kurulu tarafından alınan kararla temettü oranları belirlenir ve belirlenen tarihte yatırımcıların hesaplarına aktarılır.
Temettü, üç farklı şekilde yatırımcıya sunulabilir:
-Nakit Temettü: Yatırımcının hesabına doğrudan TL cinsinden ödeme yapılır. En çok tercih edilen ve uygulanan temettü türüdür.
-Bedelsiz Hisse Senedi Temettüsü: Nakit yerine, yeni hisse senetleri verilerek temettü dağıtımı yapılır. Yatırımcının elindeki hisse adedi artar.
-Menkul Kıymet Temettüsü: Daha az yaygın olan bu yöntem, şirketin başka bir varlıkla (örneğin tahvil veya başka bir şirkete ait hisse) temettü ödemesi yapmasıdır.