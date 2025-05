Emlak vergisi için son hafta | Uygulamadan yararlanmanın genel şartları nelerdir?

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin 2025 yılı ilk taksiti için cezasız ödeme döneminin sonuna yaklaşılıyor. 31 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar 2 Haziran Pazartesi gününe kadar ödemelerini yapabileceği gibi, bazı vatandaşlar ise emlak vergisinden muaf tutulacak. Emlak vergisinden muaf olacak kişiler ve şartları şöyle:



Emlak vergisi muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri belirli istisnalar dışında emlak vergisinden muaf tutuluyor.



Uygulamadan yararlanmanın genel şartları nelerdir?

Emlak vergisinden muaf olma koşullarının başında sadece tek bir konuta sahip olunması şartı geliyor. Bu konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Kapsama giren kişilerin, birden fazla konutu varsa muafiyetten yararlanamıyor. Bu durumda sahip oldukları bütün gayrimenkuller için vergi ödemeleri gerekiyor.



Genel şartların dışında emekliler için istisnai başka koşullar var mı?

Emeklilerin vergiden muaf olması için tek ev koşulunun yanı sıra, emekli aylığı dışında başka gelirinin olmaması da gerekiyor. Ücret, kira, ticari kazanç, serbest meslek kazancı olan emekliler vergiden muaf tutulmuyor. Ancak emekli maaşı dışında banka faizi, temettü gibi geliri olan emekliler için istisnai bir durum var. Buna göre 2024 yılındaki söz konusu menkul sermaye iradı gelirleri 230 bin liradan az olan emekliler, diğer şartları sağlamaları halinde vergiden muaf oluyor.



Her ikisi de emekli ve birer konuta sahip olan eşler için istisna durumu nedir?

Emekli çiftler tarafından sahip olunan bir konutta oturulması, diğerinin ise boş tutulması yani kira gelirinin olmaması halinde çiftler bu iki ev için de vergiden muaf olabiliyor. Eşlerden diğerinin üzerine olan konutun kiraya verilerek gelir elde edilmesi halinde ise her iki konut için de vergi ödenmesi gerekiyor.



İkamet ettiği konutun yanı sıra işyeri, arsa ve araziye sahip olan emekliler vergi indiriminden yararlanabilir mi?

Söz konusu gayrimenkullerden bir kira geliri elde edilmiyorsa emekli kişi emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

ENGELLİDE GELİR ŞARTI YOK

Sahip olduğu tek meskeni kiraya vererek yakınlarının yanında oturan engelli kişi vergi indirimden yararlanabilir mi?

Engelli kişilerde gelir elde etme şartı aranmadığından sahip olunan meskenini kiraya vererek yakınlarının yanında oturan engelli kişiler vergi indirimden yararlanabiliyor.



EV HANIMI DA ÖDEMEYECEK

Tek meskene sahip hiçbir geliri olmayan ev hanımı, eşin in çalışması durumunda vergiden istisna tutulur mu?

Hiçbir geliri olmayan mükelleflerin eş ve çocuklarının gelir veya meskene sahip olması durumu, indirimli vergi uygulamasına engel teşkil etmiyor. Bu nedenle diğer şartları sağlamaları halinde vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar.