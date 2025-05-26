İkramiye zamanı | Ödeme tarihleri bu hafta açıklanacak! Kim, ne kadar alacak?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için düğmeye basıldı. Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağı için ödemelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

57.4 MİLYAR ÖDENECEK

Ramazan Bayramı'nda 15.8 milyon kişiye toplam 57.2 milyar lira ikramiye ödeyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirecek. 2018'de her bayram için bin lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

KİM, NE ALACAK?

Emeklilere 4 bin lira ödenirken, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylıkları alanlara ise aylık oranları üzerinden hesaplanan verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana bin lira ödeme yapılacak. İki aylık alanlara da aylık oranı en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye verilecek. Vefat eden eşinden ölüm aylığı bağlanan, kendi de emekli olan kişi, sadece emekli aylığı kapsamında 4 bin lira ikramiye alacak.