Hayvancılıkta rakiplerini geride bıraktı! Türkiye Avrupa’da yeniden ilk sırada

TÜRKİYE HEM KÜÇÜKBAŞ HEM BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA LİDER Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2024 yılında AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında lider konuma geldi.

Büyükbaş hayvan (AA)

Büyükbaş hayvancılıkta AB ülkeleri arasında ilk sırayı 16 milyon 429 bin adetle Fransa alırken, onu 10 milyon 461 binle Almanya, 6 milyon 308 binle İrlanda, 6 milyon 190 binle Polonya, 6 milyon 174 binle İspanya, 5 milyon 765 binle İtalya ve 3 milyon 562 binle Hollanda izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bin oldu.