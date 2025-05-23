KADEM’den kadın girişimcilere destek! Özgün projelere ödül

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Programı kapsamında, gıda ve biyoteknoloji alanlarında kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan Tematik Hızlandırma Programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gıda ve biyoteknoloji alanında geliştirdikleri projelerle programa başvuran kadınlar, girişimcilik potansiyeli, iş modeli yenilikçiliği, pazar potansiyeli ve ekip nitelikleri gibi kriterler doğrultusunda uzman jüri tarafından değerlendirildi. Üç gün boyunca projelerini geliştirme imkanı bulan kadın girişimciler, ön kuluçka ve fikir aşaması olmak üzere iki kategoride sunumlarını yaptı.

İki kategoride de yenilikçi ve özgün projeler jüri karşısına çıktı. Her bir kategoride üç proje ödüle layık görüldü. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, "Bu programla kadın girişimcilerin özellikle gıda ve biyoteknoloji gibi alanlarda güçlenmesini, bilgiye erişmesini ve yatırımcılarla buluşmasını hedefledik" dedi.