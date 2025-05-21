Yabancı yatırımlar son 12 ayda artış gösterdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha'da "Katar Ekonomi Forumu" kapsamındaki "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı etkinlikte konuştu. Şimşek, piyasalarda Mart'ta yaşanan hareketliliğin hatırlatılması üzerine, "Ekonomi programı patikasında gidiyor ve etkisini gösteriyor. Son iki haftada döviz rezervlerinde yeniden toparlanma görüldü. Yatırımcılar geri döndü. CDS, 90 baz puanın üzerinde düşüş gösterdi. Son birkaç haftaya baktığımızda, yatırımcı algısında da bir toparlanma var. Bunun da finansal piyasa koşullarına yansıdığını görüyorsunuz" dedi.

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