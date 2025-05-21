Vodafone Türkiye mali yıl sonuçlarını paylaştı: 19.1 milyar lira yatırım

Vodafone Türkiye, Nisan 2024-Mart 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını paylaştı. Bu dönemde 19.1 milyar lira yatırım yapan Vodafone

Türkiye, servis gelirlerini organik olarak yüzde 83.4 artışla 101.8 milyar liraya çıkardı. FAVÖK'ü 34.5 milyar lira olarak gerçekleşen şirketin, mobil müşteri sayısı 25.2 milyona, makineler arası iletişim dahil mobil abone sayısı ise 30.8 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyeye taşıdık. Yenilikçi teknolojilere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

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