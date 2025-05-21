Hal ve marketlerde kurallar değişiyor

Sebze-meyvede aracılık maliyetlerinin azaltılması için önemli adımlar atılacak. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre, üretici örgütlerine toptancı hali kurmaları için bedelsiz yer verilecek. Toptancı hallerinde yüzde 75 kira indirimi yapılacak. Bunlardan gelir vergisi de alınmayacak.

STOKÇUYA 1 MİLYON TL CEZA

Hallerde fiyat artıran, stokçuluk yapana 1 milyon lira ceza verilecek. Bozulan ürünleri çöpe dökene 200 bin lira ceza kesilecek. Marketler, sebze ve meyvelerin beşte birlik kısmını aracısız olarak üreticiden almak zorunda olacak. Üreticiden mal almayan markete 50 milyon lira ceza verilecek. Bedellerin üreticilere ödenmemesi, malların bozuk olması halinde meydana gelen zararları karşılamak maksadıyla kullanılan teminatın kapsamına hal dışında faaliyet gösteren tüccarlar da eklenecek.