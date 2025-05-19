THY’den 19 Mayıs’a özel indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlediği kampanya ile yurt içi uçuşlar için 919 liradan başlayan biletleri satışa sundu.

919 LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 19-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak biletler ile 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 919 liradan başlayan fiyatlardan faydalanılabilecek.

THY uçağı (AA)

115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.