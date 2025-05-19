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AJET'ten 19 Mayıs'a özel ucuza uçak bileti! Yüzde 40 indirim var

AJET'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere özel indirim geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre 12-27 yaş arası gençler bugün satın alabilecekleri biletlerle, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 10:38
AJET’ten 19 Mayıs’a özel ucuza uçak bileti! Yüzde 40 indirim var

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AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere özel yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.

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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 12-27 yaş arası gençler bugün satın alabilecekleri biletlerle, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimle seyahat edebilecek.

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Kampanya kapsamında 100 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, AJet'in mobil uygulaması üzerinden bugün saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETGENC" şeklinde indirim kodunun yazılması gerekiyor.

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İndirim, AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

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