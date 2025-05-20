Bakan Ersoy’dan 10 gün tatil sinyali!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.

6 Haziran Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Arife günü olan 5 Haziran Perşembe de yarım gün tatil. Bayram tatili, 3.5 günlük bir tatil kararıyla 10 güne çıkabilecek.

31 Mayıs Cumartesi günü başlayacak tatil, bayramın son günü olan 9 Haziran'da bitecek. Konu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da soruldu.

Bakan Ersoy, konunun gündemlerinde olduğunu belirterek, "Sektörün de istediği bu. Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz" dedi.