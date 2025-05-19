Yarısı Bizden ile İstanbul’da 62 bin yapı dönüşüyor! Geri ödemesiz taşınma desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, olası İstanbul depremine karşı riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 62 bin konut ve iş yerinin dönüşümü sürüyor.

Kampanya kapsamında "yüklenici firma ile dönüşüm modeli" çerçevesinde bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Böylece hak sahiplerine 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ile 125 bin lira taşınma desteğini içeren 1 milyon lira destekte bulunuluyor.

TOKİ DEVREDE

Birden fazla binanın ada bazında anlaşılarak site benzeri büyük çaplı dönüşümü durumunda da Yarısı Bizden desteğinin "alan bazlı dönüşüm modeli" sunuluyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde inşaatları TOKİ veya Emlak Konut GYO üstleniyor. Bu modelde vatandaşlara 875 bin liralık hibe verilip, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.



ÖNCE TESPİT GEREKİYOR

Yarısı Bizden kampanyasına başvurmak için öncelikle binanın riskli yapı olduğunun tespiti gerekiyor. Yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar tarafından yapılan "karot" testi sonucunda riskli olduğu belirlenen binalarda, hak sahiplerinin kat irtifakı kurması gerekiyor. Kat maliklerinin anlaşmasının ardından başvuru, ilçe belediyeleri üzerinden yapılıyor. Bakanlık, ödemeleri yüklenici firmaya doğrudan yapıyor.



2 YIL ÖDEME YOK

Vatandaşlar "yüklenici firma ile dönüşüm modeli"nde sağlanan 1 milyon 875 bin liralık desteğin 875 bin liralık kredi kısmını geri ödüyor. İş yerleri için de 1 milyon liralık desteğin 437 bin 500 liralık kredisinin geri ödemesi yapılıyor. Kampanya kapsamında kredi geri ödemesi, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vade imkanı sunuluyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

Hem konut hem de iş yeri için hak sahibine 1 defaya mahsus taşınma desteği hibe olarak veriliyor. Daire veya iş yerinde oturan kiracıysa kiracı, değilse ev sahibi bu parayı alıyor.