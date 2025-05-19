İnternet üzerinden elde edilen kazançlara bakanlıktan yakın takip!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaretin yaygınlaşmasıyla sanal POS'lar kullanılarak yapılan ödemeleri analiz ederek, 4 bin 95 mükellefe yönelik vergi dışı bırakılan 37 milyar liralık hasılatı ortaya çıkardı.

Tekstil ve hazır giyim, bilgisayar sarf malzemeleri, telefon ve telefon aksesuarı ticareti yapanlar ile bilgisayar programlama faaliyeti yürüten yüzlerce mükellefin de hasılatlarını gizlediği belirlendi.

1 KİŞİDEN 67 MİLYON TL

Analiz çalışmaları kapsamında, vergi kaydı olmayan bir kişinin geçen yıl sanal POS uygulamaları üzerinden 2 bin 284 kez işlem yaptığı ve 67 milyon lira gelir elde ettiği görüldü. Mükellef olmayan bu kişinin, internet üzerinden perakende bilgisayar sarf malzemeleri satışı yaptığı saptanırken, hakkında yasal süreçler başlatıldı.

UYUMSUZA CEZA

GİB, vergi kayıplarını önlemek için "gönüllü uyum ve izaha davet" mekanizmasını devreye soktu. Beyanlarında gerekli düzeltmeyi yapanlara daha az ceza uygulanıyor. Çağrıya yanıt vermeyen, beyanname vermekten kaçınan veya gelirlerini gizlemeye devam edenler hakkında inceleme ve cezai işlem başlatılacak. Başkanlık, gönüllü uyum sürecine, ilk aşamada e-ticaret gelirlerini gizlediği anlaşılan 561 mükelleften başladı.



CEZA MEKANİZMASI DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dijitalleşen dünyada vergi kaybının izinin artık çok daha kolay sürüldüğünü belirterek, "Mükellefleri öncelikle gönüllü uyum sürecine dahil ediyoruz, uyum göstermeyenler için ceza mekanizmaları devreye alınacak" ifadesini kullandı.