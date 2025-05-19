Altın fiyatlarında 6 ayın en kötü performansı!

Emtia piyasaları, ABD ile Çin'in 90 gün süreyle gümrük vergilerini azaltma kararının yarattığı iyimserliğe rağmen, para politikası belirsizlikleri ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle geçtiğimiz haftayı karışık bir seyirle tamamlarken; altın, 6 ayın en kötü haftalık performansını kaydetti.

Onsu 3.200 dolar seviyesine inen altın, 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Altın, yurt içinde de düştü. Gram altın geçen hafta yüzde 4.48 azalışla 3.964 liraya, cumhuriyet altını da yüzde 4.44 düşüşle 26.809 liraya geriledi.