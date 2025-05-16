RAY Sigorta’dan Karadeniz atılımı!

RAY Sigorta, bölgedeki acenteleri ile olan iş birliğini daha da güçlendirmek ve Karadeniz bölgesindeki büyümesini hızlandırmak amacıyla Samsun'da Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nü hizmete açtı.



Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün hem şirketin büyüme stratejisi hem de acente ilişkilerinin geliştirilmesi açısından stratejik bir adım olduğunun altını çizen Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Sağlam mali yapımız ve sürdürülebilir kârlılığımız ile Türkiye sigorta sektöründe istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile bu güçlü yapıyı bölgeye taşıyarak, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz'de yeni bir atılım hedefliyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ilimiz, yaklaşık 8 milyon nüfusu ile üretim, ticaret, turizm gibi sektörlerdeki iş hacmi ve gelecek potansiyeli ile ülkemiz için vazgeçilmez bir değer taşıyor" dedi.

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