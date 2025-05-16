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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "ihale kralı" iddialarına yanıt: Haber görünümlü senaryolar!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık görevinde olmadığı Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra'da edindiği 163 metrekarelik konut üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirtti. "Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen Abdurrahman Reşitoğlu isimli şahısla herhangi bir ticari ortaklığı olmadığını belirterek, "Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 17:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ihale kralı iddialarına yanıt: Haber görünümlü senaryolar!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

"İHALE KRALI" İDDİASINA YANIT
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin zaruri olduğuna işaret eden Şimşek, "Bakan olmadığım Temmuz 2018-Mayıs 2023 döneminde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğrafla Londra'da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir. Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller, bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

HABER GÖRÜNÜMLÜ SENARYOLAR
Şimşek, bakanlık görevinde olmadığı Ağustos 2021'de Abdurrahman Reşitoğlu ile İngiltere'de ortak kurulan şirketin, sadece konut alım amaçlı olduğunu, başka herhangi bir ticari faaliyeti bulunmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023'te mal beyanımda yer almıştır. Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."

Bakan Şimşek'in X paylaşımıBakan Şimşek'in X paylaşımı