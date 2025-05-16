PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

QUICK Sigorta'dan eğitime destek!

QUICK Sigorta, 13 Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayata geçirdiği Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu'nun temelini attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
QUICK Sigorta’dan eğitime destek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

QUICK Sigorta, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayata geçirdiği Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu'nun temelini 13 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle attı.

Temel atma töreni; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Maher Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Tarsim Genel Müdürü Bekir Engürülü, SAİK ve TSB Temsilcileri, Maher Holding şirketlerinin üst yönetimi, bölge protokolü, ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sigorta acentelerinin katılımıyla gerçekleşti. Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri de törene renk kattı.

'İKİ ÖNEMLİ YAPININ TEMELİNİ ATIYORUZ'
Törende konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, "6 Şubat depreminin ardından, en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Nurdağı'nda, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bir meslek lisesi inşa etmeye karar verdik. Bu okulumuz yalnızca Nurdağı'na değil, çevre ilçelere de hizmet verecek. Gençlerimizin iş kaygısını azaltacak ve tarımda uzmanlaşmalarını sağlayacak bir yapı inşa ediyoruz. Barınma ihtiyacına yanıt verecek öğrenci yurduyla birlikte, bugün iki önemli yapının temelini atıyoruz" dedi. Quick Sigorta'nın eğitim alanındaki ilk kalıcı eseri, 2019 yılında temeli atılan ve 2022 yılında hizmete giren Alanya'daki Gülseren- Hüseyin Doğan İlkokulu olmuştu. 32 dersliğiyle 380 öğrenciye ev sahipliği yapan bu okul, örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkmıştı. Şimdi Nurdağı'nda temeli atılan yeni eğitim yapılarıyla bu yolculuk daha da derinleşiyor.

8 BİN 600 İSİMLİK ZAMAN KAPSÜLÜ
QUICK Sigorta'nın bu anlamlı projesi, sembolik bir detaya da sahne oldu. Törende, "Temelinde Biz Varız" mottosuyla Quick Sigorta'nın 8 bine yakın acentesi, paydaşları ile Maher Holding çatısı altındaki 600 çalışanın isimlerinin yer aldığı özel bir zaman kapsülü, okulun temeline bırakıldı. Bu anlamlı jest yalnızca bir okulun değil; bir dayanışma ruhunun, ortak hafızanın ve gelecek kuşaklara bırakılan kalıcı bir mesajın da temsili oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aydın’da vahşet! Ailesini 12 dakikada katletti: Güvenlik görüntülerine TAKVİM ulaştı
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus heyet Dolmabahçe’de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul’da toplanacak
Borsa İstanbul
Ev kadınlarına emeklilik paketi: Çalışmanın kapsamında neler var? Yaş desteği de gelecek mi?
Başkan Erdoğan Devlet diz çökmez dedi... Terörsüz Türkiye için net mesaj verdi: Kimse endişelenmesin, Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
Baş döndürücü diplomasiye Yunan basınından övgü! Türkiye’nin oynadığı başat rol manşetlerinde: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı?
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...