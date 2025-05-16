QUICK Sigorta’dan eğitime destek!

QUICK Sigorta, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayata geçirdiği Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu'nun temelini 13 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen törenle attı.



Temel atma töreni; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Maher Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Tarsim Genel Müdürü Bekir Engürülü, SAİK ve TSB Temsilcileri, Maher Holding şirketlerinin üst yönetimi, bölge protokolü, ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sigorta acentelerinin katılımıyla gerçekleşti. Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri de törene renk kattı.



'İKİ ÖNEMLİ YAPININ TEMELİNİ ATIYORUZ'

Törende konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, "6 Şubat depreminin ardından, en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Nurdağı'nda, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bir meslek lisesi inşa etmeye karar verdik. Bu okulumuz yalnızca Nurdağı'na değil, çevre ilçelere de hizmet verecek. Gençlerimizin iş kaygısını azaltacak ve tarımda uzmanlaşmalarını sağlayacak bir yapı inşa ediyoruz. Barınma ihtiyacına yanıt verecek öğrenci yurduyla birlikte, bugün iki önemli yapının temelini atıyoruz" dedi. Quick Sigorta'nın eğitim alanındaki ilk kalıcı eseri, 2019 yılında temeli atılan ve 2022 yılında hizmete giren Alanya'daki Gülseren- Hüseyin Doğan İlkokulu olmuştu. 32 dersliğiyle 380 öğrenciye ev sahipliği yapan bu okul, örnek bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkmıştı. Şimdi Nurdağı'nda temeli atılan yeni eğitim yapılarıyla bu yolculuk daha da derinleşiyor.



8 BİN 600 İSİMLİK ZAMAN KAPSÜLÜ

QUICK Sigorta'nın bu anlamlı projesi, sembolik bir detaya da sahne oldu. Törende, "Temelinde Biz Varız" mottosuyla Quick Sigorta'nın 8 bine yakın acentesi, paydaşları ile Maher Holding çatısı altındaki 600 çalışanın isimlerinin yer aldığı özel bir zaman kapsülü, okulun temeline bırakıldı. Bu anlamlı jest yalnızca bir okulun değil; bir dayanışma ruhunun, ortak hafızanın ve gelecek kuşaklara bırakılan kalıcı bir mesajın da temsili oldu.

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