Yemek kartı kullananlar dikkat! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! SGK primi ve market kullanımı hakkında flaş açıklama

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği , yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuçlandığını, Danıştay'ın verdiği nihai kararla söz konusu yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescillediğini bildirdi.

"Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor. Karar neticesinde çalışanlar bu sosyal haktan kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek. Özetle, Danıştay'ın verdiği bu olumlu karar, iş dünyasında yemek yardımları konusundaki 'yerleşik uygulamanın' hukuk zemininde teyit edilmesi anlamına geliyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için yıllardır süregelen bir hakkın korunması sağlanmış oldu."

İşverenlerin eskiden olduğu gibi çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımlarında SGK priminden muaf olacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Dernekten yapılan açıklamada, Danıştay'ın verdiği kararın, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemi onayladığı vurgulandı.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)

MARKET KULLANIMI" KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Açıklamada, uzaktan ya da hibrit çalışma gibi yeni istihdam biçimlerinin yaygınlaşmasının, yemek yardımlarında daha esnek ve kapsayıcı çözümlere olan ihtiyacı artırdığı kaydedildi.

Her kesimden çalışanın beslenme ihtiyacına cevap verebilmesinin ve esnek alternatifler sunmasının yemek kartı uygulamasını pratik çözüm haline getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Danıştay, aldığı kararla çalışma hayatının günümüzdeki koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu, kartların kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı bir hizmet olmasından dolayı yemek hizmeti ile birlikte market ve benzeri diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmadığını ve bu kapsamda sigorta priminden tamamen muaf olacağını açıkça belirtmiştir. Böylece, Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescillemiştir."