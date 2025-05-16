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Yemek kartı kullananlar dikkat! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! SGK primi ve market kullanımı hakkında flaş açıklama

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, Danıştay'ın nihai kararıyla yemek kartı yardımlarının SGK priminden muaf olduğunu duyurdu. Karar, market kullanımını da kapsayarak çalışanların kesintisiz faydalanmasını sağlayacak.

Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 18:35 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 18:35
Yemek kartı kullananlar dikkat! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! SGK primi ve market kullanımı hakkında flaş açıklama

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Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuçlandığını, Danıştay'ın verdiği nihai kararla söz konusu yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescillediğini bildirdi.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)

Dernekten yapılan açıklamada, Danıştay'ın verdiği kararın, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemi onayladığı vurgulandı.

İşverenlerin eskiden olduğu gibi çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımlarında SGK priminden muaf olacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Karar, iş dünyasında yıllardır uygulanan ve çalışanların sosyal hakları açısından büyük önem taşıyan bir sistemin, yüksek yargı tarafından açık bir şekilde onaylandığını gösteriyor. Karar neticesinde çalışanlar bu sosyal haktan kesintisiz şekilde faydalanmaya devam edecek. Özetle, Danıştay'ın verdiği bu olumlu karar, iş dünyasında yemek yardımları konusundaki 'yerleşik uygulamanın' hukuk zemininde teyit edilmesi anlamına geliyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için yıllardır süregelen bir hakkın korunması sağlanmış oldu."

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)

MARKET KULLANIMI" KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Açıklamada, uzaktan ya da hibrit çalışma gibi yeni istihdam biçimlerinin yaygınlaşmasının, yemek yardımlarında daha esnek ve kapsayıcı çözümlere olan ihtiyacı artırdığı kaydedildi.

Her kesimden çalışanın beslenme ihtiyacına cevap verebilmesinin ve esnek alternatifler sunmasının yemek kartı uygulamasını pratik çözüm haline getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Danıştay, aldığı kararla çalışma hayatının günümüzdeki koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu, kartların kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı bir hizmet olmasından dolayı yemek hizmeti ile birlikte market ve benzeri diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmadığını ve bu kapsamda sigorta priminden tamamen muaf olacağını açıkça belirtmiştir. Böylece, Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescillemiştir."

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)

DAHA YÜKSEK YEMEK YARDIMI YAPILABİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI

Açıklamada, bu kararın işverenlerin çalışanlarına yemek kartıyla sağladıkları yardımların sigorta primine tabi tutulmayacağının teyidi anlamına geldiğinin altı çizilerek, işverenin prim ödemeden çalışanına yemek desteği sunmaya devam edeceğini, çalışana daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılabilmesinin önündeki maliyet engelinin kaldırıldığı bildirildi.

Yemek kartlarının yalnızca işveren ve çalışanlar için değil lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi birçok esnaf ve gıda işletmesi için de doğrudan ekonomik fayda sağladığı belirtilen açıklamada, kararın sadece sosyal yardımları değil aynı zamanda bu sektörlerdeki ekonomik canlılığı da koruma altına aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır." denildi.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)

"EKONOMİNİN BİRÇOK NOKTASINA OLUMLU YANSIYACAK"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, Danıştay'ın söz konusu kararının hem iş dünyasında yerleşik uygulamayı hukuki güvence altına alması hem de çalışanların sosyal haklarını koruması açısından son derece sevindirici olduğunu bildirdi.

Yemek kartlarının çağın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve milyonlarca çalışanın beslenme hakkını güvence altına alan modern bir çözüm olduğunu kaydeden Öner Piyade, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişmeyle işverenlerimizin yemek desteğini sürdürme konusundaki motivasyonu artacak, çalışanlarımız da bu destekten kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edecektir. Ayrıca, yeme-içme sektörünün canlanmasına da katkı sağlayacak bu karar ekonominin birçok noktasına olumlu yansıyacaktır. Sistemin yasal güvenceye kavuşmasını memnuniyetle karşılıyor ve kararın çalışma hayatında sosyal hakların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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