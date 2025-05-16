Yemek kartı kullananlar dikkat! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! SGK primi ve market kullanımı hakkında flaş açıklama

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)
DAHA YÜKSEK YEMEK YARDIMI YAPILABİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI
Açıklamada, bu kararın işverenlerin çalışanlarına yemek kartıyla sağladıkları yardımların sigorta primine tabi tutulmayacağının teyidi anlamına geldiğinin altı çizilerek, işverenin prim ödemeden çalışanına yemek desteği sunmaya devam edeceğini, çalışana daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılabilmesinin önündeki maliyet engelinin kaldırıldığı bildirildi.
Yemek kartlarının yalnızca işveren ve çalışanlar için değil lokanta, restoran, kafe, market ve büfe gibi birçok esnaf ve gıda işletmesi için de doğrudan ekonomik fayda sağladığı belirtilen açıklamada, kararın sadece sosyal yardımları değil aynı zamanda bu sektörlerdeki ekonomik canlılığı da koruma altına aldığı vurgulandı.
Açıklamada, "Sonuç olarak, bu karar yalnızca hukuki bir sonuç değil; aynı zamanda işveren, çalışan ve yeme-içme sektörü için sürdürülebilir bir sosyal yardım modelinin teminatıdır." denildi.
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği: Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescilledi. (AA-ARŞİV)
"EKONOMİNİN BİRÇOK NOKTASINA OLUMLU YANSIYACAK"
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, Danıştay'ın söz konusu kararının hem iş dünyasında yerleşik uygulamayı hukuki güvence altına alması hem de çalışanların sosyal haklarını koruması açısından son derece sevindirici olduğunu bildirdi.
Yemek kartlarının çağın değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve milyonlarca çalışanın beslenme hakkını güvence altına alan modern bir çözüm olduğunu kaydeden Öner Piyade, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu gelişmeyle işverenlerimizin yemek desteğini sürdürme konusundaki motivasyonu artacak, çalışanlarımız da bu destekten kesintisiz şekilde yararlanmaya devam edecektir. Ayrıca, yeme-içme sektörünün canlanmasına da katkı sağlayacak bu karar ekonominin birçok noktasına olumlu yansıyacaktır. Sistemin yasal güvenceye kavuşmasını memnuniyetle karşılıyor ve kararın çalışma hayatında sosyal hakların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."