Emlak Konut’tan 3.2 milyar TL kâr!

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024 Olağan Genel Kurulu'nda, 2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon lira net kâr elde ettiklerini açıkladı. Aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon liraya ulaştığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:



"Yılın ilk çeyreğinde 360 bin metrekare büyüklüğünde, toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık, 31.5 milyar liralık gelir elde ettik. Stratejik bölgelerde gerçekleştirdiğimiz 5 yeni arsa alımıyla, ilk çeyrekte portföyümüze 255 bin 500 metrekarelik alan kattık. Bu arsaların toplam ekspertiz değeri 9 milyar 171 milyon lira olarak belirlendi. 29 ihale sürecini sonuçlandırdık."



Yılmaz, şirketin 5 milyar lira hedef büyüklüğe sahip Gayrimenkul Yatırım Fonu kurmak üzere SPK'ya başvurduğunu kaydederek, "Bu yeni fon, yatırımcılarımıza düşük riskli ve öngörülebilir getiri sunarken, projelerimize finansman çeşitliliği sağlayacak" diye konuştu.

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