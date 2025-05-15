Tatil planı yapanlara bakanlıktan uyarı: Sahte rezervasyonlara dikkat!

Yaz aylarının ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla seyahat acenteleri paket tur ve otel konaklamalarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerine hız verdi.

Söz konusu tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında incelemeler yürüten Ticaret Bakanlığı, tüketicilere, tatil için rezervasyon yaptırırken mağdur olmalarını önlemek amacıyla uyarılarda bulundu:



Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı.

Seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalı.

Mesafeli sözleşmelerde, acentenin veya tesisin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve sitenin elektronik ticaret bilgi sistemine kayıtlı olduğunun kontrol edilmesinde, sosyal medya yerine acentenin sitesinin tercih edilmesinde fayda var.

Tüketicinin, turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki tur bedelini kesintisiz iade alma hakkı var. 30 günden az bir süre kala iptal yapılmışsa, sözleşmede belirtilmek şartıyla belirli bir tutarda kesinti yapılabilir.

Paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için uygun bir tazminat talep edebilir.