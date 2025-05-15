SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tatil planı yapanlara bakanlıktan uyarı: Sahte rezervasyonlara dikkat!

Yaz sezonu ve Kurban Bayramı öncesi turizm hareketliliği artarken, Ticaret Bakanlığı sahte reklamlar ve tüketici şikayetleri üzerine harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
Tatil planı yapanlara bakanlıktan uyarı: Sahte rezervasyonlara dikkat!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz aylarının ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla seyahat acenteleri paket tur ve otel konaklamalarına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerine hız verdi.

Söz konusu tanıtımlar ve tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında incelemeler yürüten Ticaret Bakanlığı, tüketicilere, tatil için rezervasyon yaptırırken mağdur olmalarını önlemek amacıyla uyarılarda bulundu:

Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı.

Seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca kayıtlı olup olmadığı araştırılmalı.

Mesafeli sözleşmelerde, acentenin veya tesisin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve sitenin elektronik ticaret bilgi sistemine kayıtlı olduğunun kontrol edilmesinde, sosyal medya yerine acentenin sitesinin tercih edilmesinde fayda var.

Tüketicinin, turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki tur bedelini kesintisiz iade alma hakkı var. 30 günden az bir süre kala iptal yapılmışsa, sözleşmede belirtilmek şartıyla belirli bir tutarda kesinti yapılabilir.

Paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için uygun bir tazminat talep edebilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Borsa İstanbul
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
Başkan Erdoğan’dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda önemli açıklamalar
İstanbul’da suya %10 zam! İSKİ teklif etti İBB Meclisi’nde kabul edildi! AK Partili üye İmamoğlu’nun suyu ucuzlatacağız vaadini hatırlattı
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışı onayı
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak
Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak
Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı
Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı
Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar’a attı... Can Kakışım’dan CHP üyesiyim itirafı
Online tehlike: Oyun diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı