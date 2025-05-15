Kalyon PV’den bir ilk! TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi yükleniyor!

Kalyon PV , temiz enerji teknolojilerinde yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, yeni nesil TOPCon Plus hücresi üretim tesisi kurulması için uluslararası bir ekipman tedarikçisi ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Yıllık 1.100 MW üretim kapasitesine sahip olacak güneş hücresi üretim hattının, 2026 yılının başında devreye alınması planlanıyor.

Kalyon PV’den Stratejik Teknoloji Hamlesi (Takvim.com.tr)

Çin dışında dünyada bir ilk olacak bu yatırım, Kalyon PV'nin teknoloji odaklı dönüşüm vizyonunu yansıtarak hem üretim altyapısında önemli bir ilerlemeyi hem de ürün performansında küresel ölçekte rekabetçiliği beraberinde getirecek.

Tam entegre üretim yapısıyla Türkiye'de ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretim süreçlerini Ar-Ge dahil tek çatı altında gerçekleştiren Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim tesislerinden biri olan Kalyon PV, yeni yatırım kararı ile hem üretim kapasitesini artırmayı hem de süreç verimliliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.