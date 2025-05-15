Kalyon PV’den bir ilk! TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi yükleniyor!

Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı (Takvim.com.tr)
"BU YATIRIM, GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"
Teknoloji geliştirmenin ve yatırımların önemine vurgu yapan Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, söz konusu yatırımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"Yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandığı bu dönemde, kapasite artışlarımız ve ileri teknoloji yatırımlarımızla Türkiye'nin teknoloji tabanlı enerji dönüşümüne ciddi katkılar sağlıyoruz.
TOPCon Plus güneş hücresi yatırımımız hem şirketimiz hem de ülkemiz adına önemli bir kilometre taşı. Çin dışında dünyada ilk olacak bu teknolojiye öncülük etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.
Kuracağımız yeni nesil TOPCon Plus hücre üretim tesisi, yüksek verimlilik ve ileri üretim süreçleriyle ülkemizin güneş enerjisi alanındaki potansiyelini bir kez daha öne çıkaracak. Gerçekleştireceğimiz yatırım, sadece üretim kabiliyetimizi artırmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliği, istihdam ve yeşil ekonomi hedeflerine de güçlü katkılar sunacak."
Kalyon PV’den Stratejik Teknoloji Hamlesi (Takvim.com.tr)
"AMERİKA BAŞTA OLMAK ÜZERE KÜRESEL PAZARLARDA REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYORUZ"
Söz konusu yatırımın Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da önemli avantajlar getireceğine dikkat çeken Kulalı "Ülkemizin ileri teknoloji üretim altyapısını güçlendirecek yeni TOPCon Plus yatırımımız, özellikle Amerika gibi yüksek performanslı güneş teknolojilerine yönelen pazarlara stratejik bir çözüm niteliğinde. Özellikle son dönemde ABD'de Çin menşeli güneş paneli ve hücrelerine uygulanan yüksek vergiler, Türkiye menşeli ürünler için önemli bir rekabet avantajı yaratıyor. Bu durum, ülkemizin nitelikli üretim kapasitesi ve Kalyon PV'nin ileri teknoloji yatırımları ile birleştiğinde, Amerika'daki satış potansiyelimizi önemli ölçüde artırıyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek ihracat hacmimizi artırmayı ve Türkiye'nin küresel yenilenebilir enerji tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 'Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye' vizyonumuz kapsamında hem yurtiçinde hem de yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımcılarına yenilikçi ve yüksek verimli ürünler sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Kalyon PV yenilikçi yaklaşımı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yaptığı sürdürülebilir yatırımlarla Türkiye'yi küresel yenilenebilir enerji sahnesinde gururla temsil etmeye devam ediyor.