Ev kadınlarına kolay emeklilik! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine ve asgari ücrete zamdan ev kadınlarına emeklilik imkanına kadar milyonların merak ettiği konulara açıklık getirdi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Işıkhan, "Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

ALTYAPISI BU YAZ TAMAM

Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Işıkhan, şöyle konuştu: "İnşallah Haziran, Temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi, 2028'e gelmeden tamamlayacağız."

İŞÇİLERE TEKLİF 'ZAM'ANI

Bakan Işıkhan, kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine ilişkin de şu bilgilendirmeyi yaptı: "Yavaş yavaş sürecin sonuna geliniyor. Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Biz, tabii burada koordinatör konumundayız. Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz, inşallah. Kamu dengesini gözeterek, kamu ve bütçe disiplininden sapmayarak hem de kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza önceki yıllarda olduğu gibi inanıyorum."



"ASGARİ ÜCRETİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuz'da enflasyondan kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken" ifadesini kullandı.