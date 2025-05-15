Emirates’ten Türk pilotlara iş daveti

İki yıl içinde bin 500'den fazla yeni pilotu istihdam etmeyi planlayan Emirates, artan yolcu talebini karşılamak üzere İstanbul'daki işe alım çalışmalarını hızlandırıyor. 9-10 Haziran'da İstanbul'da pilot işe alımları için görüşme günü düzenleyecek havayolu, deneyimli pilotları işe almayı hedefliyor.

Emirates'in Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Ülke Müdürü Mehmet Gürkaynak, "Operasyonlarımızı global ölçekte hızla artırırken, Türkiye'den daha fazla pilotu filomuza katmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.