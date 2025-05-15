Bakan Şimşek: Fesih, not açısından da olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın kararlılıkla sürdüğünü ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, "Programı patikasında tutmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Londra'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Şimşek, "PKK'nın kendini feshetmesi kredi notu açısından da olumlu. Artık enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcamayacağız. Enerjimizi ve paramızı ülkemizin doğu ve güney doğusunu yeniden inşa etmeye harcayacağız" dedi.