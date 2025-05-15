Altından kazanan ev ve otoya yöneldi!

Merkez Bankası'nın analizinde, altın payı ve konut fiyatlarındaki pozitif ilişki göz önünde bulundurulduğunda, altın kaynaklı servetin konut fiyatlarında yukarı yönlü etki yaptığı bildirildi.

Eylül 2023-Nisan 2025 döneminde uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının dolar cinsinden yüzde 77 yükseldiği vurgulanan analizde, fiyat artışının da katkısıyla altının mevduat içindeki payının arttığı belirtildi.

Analizde, şöyle denildi:

"Otomobil satışları altın fiyatlarındaki artış sonrası yüksek altın mevduatı oranına sahip illerde göreli olarak artarken, konuttan farklı olarak otomobil arzının nispeten esnek olması, talep artışının doğrudan satışlarda gözlenmesine neden oluyor. Talep artışı, arzı esnek olmayan konut piyasasında fiyatlarda, arzı nispeten esnek olan otomobil piyasasında ise satış adetlerinde artış olarak karşılanıyor."