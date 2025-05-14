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Ziraat'ten büyümeye 4.4 trilyon TL kaynak!

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızla bankamız, yılın ilk çeyreğinde 32.7 milyar TL net kâr elde ederek, sektörün yine en kârlı bankası oldu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Ziraat’ten büyümeye 4.4 trilyon TL kaynak!

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızla bankamız, yılın ilk çeyreğinde 32.7 milyar TL net kâr elde ederek, sektörün yine en kârlı bankası oldu" dedi.

Bankanın 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirten Çakar, "Bankamızın aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 6.2 trilyon TL'yi aştı. Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi krediler 3.2 trilyon TL'ye ulaşarak, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4.4 trilyon TL olarak gerçekleşti" bilgisini verdi.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

TARIMA KESİNTİSİZ DESTEK
Bu süreçte bankanın başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı alanların öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü aktaran Çakar, tarıma desteklerinin kesintisiz sürdüğüne işaret etti. "Yılın ilk çeyreğinde mevduatlarımız 4.1 trilyon TL'ye ulaştı" diyen Çakar, şunlara dikkati çekti:

"DİJİTALDE DE LİDERİZ"
"Dijital dönüşüme yönelik çalışmalarımızı devam ettirdik. Bankamız, 23.5 milyon kişiye ulaşan aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ile bu alanda da sektörün lider bankası konumunda olmaya devam etti.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için yeni kurulan yurt içi iştiraklerimizden Ziraat PAY ve Ziraat Finansal Kiralama 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete başladı. Dijital bankamız Ziraat Dinamik Banka'nın müşteri kabulüne başlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor."

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