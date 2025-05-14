Üretime gençlik aşısı! Genç ve kadın çiftçilere tarımda hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençlerin destek ve hibelerle tarım sektöründe daha fazla yer almalarını hedeflediklerini belirterek, "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor" dedi.

Gençlere yönelik tarım alanında verilen destekler ve sağlanan kolaylıkların teşvik edici nitelikte olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bu kapsamda Bakanlığın proje ve uygulamalarına değindi. Buna göre;

Yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında, kadın yetiştiricilere veya 41 yaşından gün almamış üreticilere, desteğin türüne göre değişen oranlarda temel desteğe ilave destek veriliyor. Bu çerçevede, 2024 yılı için işletme sahibi erkek ise buzağı başına bin, kadın veya genç ise bin 700 lira temel destek sağlanıyor.

Balıkçılık sektöründe de kadınlara yönelik destekler bulunuyor. Balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadınlar, küçük ölçekli balıkçılık desteğinden 2025 ve 2026 yılları için yüzde 35 daha fazla yararlanacak.

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlanması amacıyla, 2024- 2026 için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları Uygulama Esasları Tebliği kapsamında 28 farklı konuda değişen limitlerde ve oranlarda yatırım ve işletme kredisi/finansmanı sağlanıyor. Bu kapsamda, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, hastalıktan ari hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı sektörü, su ürünleri sektörü, temel hayvansal üretim, kapalı ortamda bitkisel üretim, yem bitkisi üretimi, süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, temel bitkisel üretim konularında kredi/ finansman kullandırımlarında genç çiftçi veya girişimcilere yüzde 15 ilave hazine faiz/kâr payı desteği sunuluyor.



HİBEDE POZİTİF AYRIMCILIK

Hibe başvurusunda bulunan kadınlara ve 18-40 yaş arası gençlere proje değerlendirme aşamalarında ek puanlar verilmek suretiyle pozitif ayrımcılık yapılıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında verilen hibelerde, projeler değerlendirilirken başvuru sahibinin genç olması durumunda ek 4 puan veriliyor.

Başvuru sahibinin kadın olması durumunda ayrıca 7 puan daha ekleniyor. Kırsalda Uzman Eller Projesi için başvuru sahiplerinden 18-25 yaş arasındakilere artı 20 puan, 26-35 yaş arasına artı 16 puan, 36-40 yaş arasına artı 12 puan verilerek değerlendirmeler yapılıyor. Proje kapsamında kadınlara ayrıca 10 puan daha ekleniyor.

POLİÇELERDE İNDİRİM

IPARD Programı kapsamında kadın ve gençlere birçok tedbir altında hem ek hibe hem de projelerini ön sıralara çıkartacak ek sıralama puanı verilerek pozitif ayrımcılık uygulanıyor.

Devlet destekli tarım sigortası yaptıran 40 yaş ve altında olan genç çiftçiler için de poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim imkanı bulunuyor.