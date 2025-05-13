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Bakan Şimşek açıkladı: Cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın hariç cari işlemler dengesinin yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi. Bakan Şimşek, "İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:05 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 11:06
Bakan Şimşek açıkladı: Cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın hariç cari işlemler dengesinin yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

Bakan Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz.

Cari denge (Sosyal medya)Cari denge (Sosyal medya)

Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.

Cari denge (Sosyal medya)Cari denge (Sosyal medya)

İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cari denge (Sosyal medya)Cari denge (Sosyal medya)


Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor.

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