Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

Tarım Kredi Market'in bu haftaki kampanyasında özellikle mutfağın vazgeçilmez ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekiyor. Çay, tavuk ürünleri, peynir çeşitleri, süt, ayran ve yoğurt gibi günlük tüketimde önemli yeri olan ürünler indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 13-19 Mayıs aktüel kataloğu!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 10:26
Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

Tarım Kredi Kooperatif Market 13-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Haftalık indirim kampanyası kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar alışveriş severlerle buluşuyor.

Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

Cici Bebe: 89,90 TL

Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

Şampuan Çeşitleri: 99,00 TL

Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

Sıvı Deterjan Çeşitleri: 175 TL

Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

40'lı Tuvalet Kağıdı: 239,90 TL