Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...

Tarım Kredi Kooperatif Market 13-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Haftalık indirim kampanyası kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar alışveriş severlerle buluşuyor.