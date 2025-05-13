Tarım Kredi 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu | 1 alana 1 bedava + 24 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, yoğurt...
Tarım Kredi Market'in bu haftaki kampanyasında özellikle mutfağın vazgeçilmez ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekiyor. Çay, tavuk ürünleri, peynir çeşitleri, süt, ayran ve yoğurt gibi günlük tüketimde önemli yeri olan ürünler indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 13-19 Mayıs aktüel kataloğu!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 10:26