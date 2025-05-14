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Devlet katkısı büyüyor! Dünya Çiftçiler Günü'nde 135 milyar liralık destek mesajı

Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Üreticilere hem devletten hem bankalardan tam destek var. Bu yıl tarımsal destekler için 135 milyar lira harcanacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Devlet katkısı büyüyor! Dünya Çiftçiler Günü’nde 135 milyar liralık destek mesajı

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Bereketli Anadolu toprakları, ürün çeşitliliği ve milyonlarca üreticisiyle tarımsal üretiminde Avrupa ve dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Türkiye, tarım sektöründe son 23 yılda önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.

Üreticiler Türkiye ekonomisine desteğini yıldan yıla daha da artırdı. Ülkemizde üreticilere sağlanan destekler de yıldan yıla büyüdü. Hem devlet hem bankalar tarım sektörünü desteklemek için kolları sıvadı.

Desteklerde bu yıl da kesenin ağzı açıldı. 2025 yılı bütçesinde tarıma ayrılan kaynak, 2024 yılına göre 320 milyar lira arttı. Bu yıl için tarıma yaklaşık 706 milyar lira kaynak ayrıldı. 2024 yılı bütçesinde tarımsal destek programları için ayrılan tutar 91.6 milyar lirayken, bu tutar 2025 yılı bütçesinde 135 milyar liraya yükseldi.

Üstelik söz konusu devlet desteklerinin önemli bir bölümü şimdiden üreticilere aktarıldı. Tarım sektörü yatırımları için 2024 bütçesine 100.6 milyar lira ödenek konulmuştu. 2025 bütçesinde ise yatırım ödenekleri 166 milyar lira olarak öngörüldü.

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