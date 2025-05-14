4. Tarım Orman Şurası kararları bugün açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Tarım ve ormancılık sektörüne yönelik yol haritasının oluşturulduğu şura çalışmalarıyla 371 hedef ve 2 bin 678 strateji tespit edildi. Bu çalışmalarla belirlenen yol haritasıyla, tarımsal üretimin gelecek perspektifiyle dinamik yapıda planlanması, tarımsal politikaların bütüncül ve etkin şekilde yönetilmesi, gıda güvenliğinin temin edilmesi, israfın önlenmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılması, çiftçinin örgütlenmesi, sürdürülebilir ormancılığın, tarımsal sulamanın ve su kaynaklarının korunmasının etkin ve verimli yönetilmesi amaçlanıyor. Şura'nın hedefleri arasında, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve etkin konumunun daha da güçlendirilmesi de yer alıyor.