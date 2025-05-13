Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

Mayıs ayına dikkat çeken İslam Memiş, bu süreçte hem ons hem de gram altında sert hareketlerin görülebileceğini aktardı.

"Bir gün 200 dolarlık düşüş, ertesi gün 200 dolarlık yükseliş yaşanabilir. Bu ay altın piyasasında sert zigzaglar görmemiz çok olası. Ancak genel yön hala yukarı. Orta ve uzun vadeli beklentimizde bir değişiklik yok."