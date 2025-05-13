Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. Sarı metali birikim aracı olarak kullananlar fiziki ve banka altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki haftanın ikinci günü itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alımı ve satımı yapanların Mayıs ayında en çok merak ettiği konulardan biri ise "Altın alacaklar beklesin mi?" sorusu olabilir. Peki 13 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? Kapalıçarşı piyasasından anlık altın fiyatlarını ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altının seyrine ilişkin önemli açıklamaları derledik.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 09:27
Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları 13 Mayıs itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde. Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları güncellendi. Kapalıçarşı ve banka altın fiyatları piyasa koşullarına göre değişiyor. Peki altın alacaklar beklemeli mi? Kapalıçarşı rakamları ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın yorumlarıyla merak edilenleri derledik.

Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE İZLENMELİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasada yaşanan gelişmeleri geçtiğimiz günlerde A Haber'de değerlendirdi. İslam Memiş, altın birikimi yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Yatırımcılara, panik yapmamaları ve acele etmeyerek soğukkanlı bir şekilde piyasaları izlemeleri gerektiğini paylaştı.

Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

Memiş, "Türkiye'de her yıl zirveden alma korkusu yaşanıyor ama bu tür paniklerin ardından sert satışlar gelebiliyor. Son bir aydır panik yapmayan yatırımcılar daha sağlıklı kararlar aldı." dedi.

Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

Mayıs ayına dikkat çeken İslam Memiş, bu süreçte hem ons hem de gram altında sert hareketlerin görülebileceğini aktardı.

"Bir gün 200 dolarlık düşüş, ertesi gün 200 dolarlık yükseliş yaşanabilir. Bu ay altın piyasasında sert zigzaglar görmemiz çok olası. Ancak genel yön hala yukarı. Orta ve uzun vadeli beklentimizde bir değişiklik yok."

Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları

ALTIN ALACAKLAR BEKLESİN Mİ?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede elinde altın bulunan yatırımcıların nakde ihtiyaç duymuyorlarsa satış yapmaları için erken olduğunu da paylaştı.