Altın alacaklar beklesin mi? Bugün altın bilezik, gram ve çeyrek altın kaç TL? 13 Mayıs altın fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. Sarı metali birikim aracı olarak kullananlar fiziki ve banka altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki haftanın ikinci günü itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alımı ve satımı yapanların Mayıs ayında en çok merak ettiği konulardan biri ise "Altın alacaklar beklesin mi?" sorusu olabilir. Peki 13 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? Kapalıçarşı piyasasından anlık altın fiyatlarını ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altının seyrine ilişkin önemli açıklamaları derledik.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 09:27