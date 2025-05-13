Türkiye-Yunanistan turizminde yeni dönem!

Türkiye'den tatilcilerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Yunanistan ile turizm ilişkileri hareketlenirken, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) pazara ışık tutacak bir rapor hazırladı.

TÜROB'un araştırma raporuna göre, bu yıl Türkiye'den Yunanistan'a 1.4 milyon, Yunanistan'dan Türkiye'ye ise 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşılması öngörülüyor.

Yunan ziyaretçiler için en popüler destinasyonlar da İstanbul, Edirne, Kapadokya, Bursa, Ayvalık, İzmir ve Trabzon olarak sıralanıyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "İki ülke arasında toplam turizm potansiyeli 3 milyon kişiye yükselebilir" diye konuştu.