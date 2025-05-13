İş dünyasından Terörsüz Türkiye açıklaması: Yatırım iklimi canlanacak

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. İş dünyasının temsilcileri de gelişmeleri değerlendirdi:



TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Terör, Büyük Türkiye hayallerimizin önündeki en büyük engel, ekonomik kalkınmamıza vurulan prangaydı. Bu pranganın kırılıp atılması için büyük bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve sürece destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Süreç başarıyla tamamlanır ve terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşirse ülkemiz için tarihi fırsat ortaya çıkacak. Yeni dönemde kaynaklarımızı üretime ve yatırıma dönüştürmemiz halinde refahı çok hızla bir üst seviyeye taşıyabileceğimize ve Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefimize daha hızlı ulaşabileceğimize inanıyorum.



Nail Olpak/ DEİK Başkanı: Ümit ediyoruz ki, 'terörsüz Türkiye' ile birlikte ekonominin en önemli ayaklarından biri olan beklenti yönetiminde de hem daha olumlu işleyen bir ticaret iklimi hem de pozitif kazanımların önünü açan yeni bir güven ortamı oluşacaktır. Ülkemizin gelecek yüzyıl hedeflerine emin adımlarla yürümesi, ekonomik refahının artması ve dünya ticaretinde yeni dönemin parlayan yıldızı olması için Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında 'bir' olmamız en büyük arzumuz.



İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye ekonomik açıdan da gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdı. Risk algıları minimum seviyeye inecek, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artış ülke ekonomisine olumlu yansıyacak. Savunma ve iç güvenliğe tahsis edilen yüksek pay kalkınmaya ayrılacak. Eğitimden sağlığa, altyapıdan yeni iş yatırımlarına, turizmden ticarete kadar Türkiye'yi başta doğu ve güney doğu bölgelerimiz olmak üzere yeni bir dönem bekliyor.



Orhan Aydın/ ASKON Başkanı: Güvenlik ortamının iyileşmesi, risk unsurlarını azaltacak, yatırım iklimini canlandıracaktır. Başta yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle bu bölge daha cazip hale gelecektir. Turizm, inşaat ve hizmet sektörü bölgede daha da aktif olacaktır. Bölge daha çok altyapı projeleri ile yatırım imkanına sahip olacaktır. Buradaki yatırımların artması ile istihdam artışına vesile olacak, bu da iç tüketimi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sunacaktır. Güvenlik harcamaları, askeri operasyon maliyetleri azalacak, bu kaynaklar eğitim, sağlık, teknoloji, altyapı hizmetleri olarak kullanılmaya başlanacak.



BORSA İSTANBUL MORAL BULDU

ABD ve Çin'in karşılıklı tarife indirimini açıklaması ve terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini, silahları bıraktığını duyurması, Borsa İstanbul'a pozitif olarak yansıdı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 2.35 artışla 9.611 puandan başladı. Sonrasında da yukarı yönlü hareketini sürdüren endeks, 9 bin 768 puana kadar çıktı. Endeks, kapanışı 9 bin 747 puandan yaptı.

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